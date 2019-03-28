Украинцам объяснили, как защитить свои права в магазинах

В Украине Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в 2018 году проверила 829 компаний, которые занимаются розничной торговлей. Ведомство пришло к выводу, что 52% из них нарушают права потребителей.

Чаще всего речь идет о продаже просроченной продукции, реализации товара без надлежащей информации, нарушении условий хранения. Эксперты объяснили, что может делать покупатель в магазинах, и как отстоять свои права, передает "Сегодня".

Что делать, если купил просроченный товар

Согласно закону Украины "О защите прав потребителей", за реализацию товара, срок годности которого закончился, предусмотрен штраф в размере 200% от стоимости остатка партии товара, но не менее пяти необлагаемых минимумов (85 гривен).

Если же возвращать деньги за испорченный продукт отказываются, в таком случае штраф увеличится до размера десятикратной стоимости продукта.

Главное – сохранять чеки. После того, как обнаружите, что продукты просрочены, необходимо идти в магазин с чеком и требовать вернуть деньги либо же заменить товар на свежий – отказать магазин не имеет права.

Что делать, если цена на ценнике и в чеке отличается

Согласно статье 655 Гражданского кодекса Украины продавец обязан передать товар в собственность покупателю по договору купли-продажи, а покупатель принимает его и обязуется оплатить конкретную сумму. В статье 691 указывается, что покупатель должен оплатить товар по цене, которая установлена в договоре купли-продажи.

Покупка товара в супермаркете – и есть договором купли-продажи, а его основной составляющей должна быть заявленная стоимость, которая указана на ценнике.

Отказаться от продажи товара в магазине не могут, согласно все тому же Гражданскому кодексу и статье 633, которая предусматривает, что магазин должен выполнять условия публичного договора купли-продажи с каждым, кто к нему обратиться. В случае отказа магазин должен возместить убытки покупателю.

Нужно ли сдавать вещи в камеры хранения

В действующем постановлении Кабинета министров №833, прописано, что субъекты торговли должны обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без оставления на сбережение личных вещей, кроме случаев, если такие вещи реализуются в таких торговых точках. Таким образом, в магазин нельзя проносить лишь тот товар, который в нем продается.

При этом маркеты сообщают, что не несут ответственность за сохранность вещей в таких ячейках, однако согласно статье 936 ГК Украины, хранитель обязуется хранить вещь, переданную ему, и возвратить ее в сохранности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили о схеме обмана, в которой мошенники используют липовые онлайн-магазины. В частности, аферисты усыпляют бдительность покупателей и предлагают не платить заранее, а воспользоваться наложенным платежом.

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