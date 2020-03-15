Украинцам массово повысят пенсии: кто получит прибавку

В Украине уже с 1 апреля начнут индексацию пенсий. Повышать будут расчетный размер зарплаты (примерно на 11%), в результате размер выплат увеличится на 200-500 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Повышение затронет почти 11 млн пенсионеров.

Прибавка зависит от возраста, стажа и размера зарплат:

500 грн получат те, кто старше 80 лет (без учета роста прожиточного минимума); таких в Украине 1,4 млн человек;

более 200 грн для остальных.

"Осовременивание" пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!