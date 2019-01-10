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Индекс "Биг Мака": украинскую гривню признали одной из самых недооцененных валют мира

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Украинскую гривню признали одной из самых недооцененных валют мира по отношению к американскому доллару.

Статистикой поделился в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на основании ежегодного рейтинга The Economist с использованием "индекса Биг Мака". Показатель денежной единицы Украины составил -65,2.

Согласно разъяснениям Компанийца, реальный курс гривны по покупательной способности – 9,68 грн за доллар США.

Индекс "Биг Мака": гривню признали одной из самых недооцененных валют мира

The Economist

Индекс "Биг Мака": гривню признали одной из самых недооцененных валют мира

The Economist

"Индекс Биг Мака" был изобретен The Economist в 1986 году и ежегодно используется для определения уровня правильности оценки валют по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гривня не раз оказывалась среди наиболее недооцененных валют – в 2018 году ей досталось 1 место.

Место
Украина
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стоп рашизму
стоп рашизму
думается,что и пятнашка за бакс для всех была бы за счастье,верно?)))
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Magallanes Deborah
Magallanes Deborah
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Magallanes Deborah, хохлов и так все разводят, вы хоть пожалейте)))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гы-гы--Помню,помню 90-е ,когда Pоссия дpужила с Западом и США -наc тоже индексом Бигмака коpмили и такую же лапшу вешали пpо недооцененность pубля...
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