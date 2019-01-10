Индекс "Биг Мака": украинскую гривню признали одной из самых недооцененных валют мира

Украинскую гривню признали одной из самых недооцененных валют мира по отношению к американскому доллару.

Статистикой поделился в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на основании ежегодного рейтинга The Economist с использованием "индекса Биг Мака". Показатель денежной единицы Украины составил -65,2.

Согласно разъяснениям Компанийца, реальный курс гривны по покупательной способности – 9,68 грн за доллар США.

The Economist

The Economist

"Индекс Биг Мака" был изобретен The Economist в 1986 году и ежегодно используется для определения уровня правильности оценки валют по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гривня не раз оказывалась среди наиболее недооцененных валют – в 2018 году ей досталось 1 место.