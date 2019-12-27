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27 декабря • обновлено в 09:46
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Украине впервые выплатили штраф из-за оккупации Крыма

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Авиакомпания с Казахстана "Euro-Asia Air" заплатила 136 тысяч гривен штрафа за нарушение воздушного пространства Украины.

8 августа 2019 года самолет казахской компании выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным Россией Крымом, передает "Армия INFORM".

В ноябре этого года Госавиаслужба Украины вынесла наложила штраф за правонарушение в отрасли гражданской авиации.

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"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента аннексии в 2014 году над территорией Крыма совершили больше 200 тысяч незаконных полетов. Однако пока ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности. При этом только на российские компании наложили штрафов на 13 млрд гривен.

Полет в Крым

Полет в Крым

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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hunt andres
hunt andres
Казахи, по ходу, ступили)
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2
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Крым Андрей
Крым Андрей
Красивая фотка. Как говорят укропропагандисты - "фотофакт". Невооруженным глазом видно, что залетать в пространство еврогабонии желающих очень мало.
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1
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Посмеяло....Над украиной вооще никто не летает...лепразорий
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2
1

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