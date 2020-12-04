Украине нужно более 15 млрд грн на вакцинацию – глава Минздрава
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для вакцинации украинцев от коронавируса необходимо заложить в бюджет 15,1 млрд гривен.
"Мы знаем стоимость вакцины и количество людей, которых мы должны вакцинировать за средства госбюджета. Это люди, которые есть в группе риска по профессиональному признаку: работники образования, национальной полиции, медицинские работники", – об этом Степанов сообщил в Верховной Раде в пятницу, 4 декабря, во время часа вопрос к правительству.
Кроме того, по его словам, за государственный счет необходимо вакцинировать людей старше 60 лет, а также тех, кто входит в группу риска.
"Согласно расчетам и предварительным договоренностям, мы получим около 8 млн доз. Все закупки вакцин будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", – резюмировал Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами, первый – около 1 млн 200 тыс. доз.
Препарат должен обеспечить вакцинирование 20% населения страны (8 млн доз для 4 млн граждан).
В то же время в Минздраве признались в проблеме с перевозкой вакцины.