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23 марта • обновлено в 18:11
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Украина запретила вывоз этилового спирта

2.3т
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Власти Украины запретили вывоз этилового спирта на фоне вспышки коронавируса.

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина запретила вывоз этилового спирта

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"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт", - сообщил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время в аптеках Украины медицинские маски так и не появятся. Несмотря на обещания чиновников МОЗ, все 20 тонн груза из Китая, включая тесты на коронавирус и 50 тыс. обычных медицинских масок, разойдутся по больницам, а также поступят в распоряжение военных, пограничников, медиков, полицейских.

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Мир Миру
Мир Миру
Правильно, спочатку треба забезпечити внутрішню зростаючу потребу
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