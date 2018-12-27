МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Запрет расширили: Украина нанесла новый удар по торговле с Россией

2.1тЧитать материал на украинском

Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из РФ" инициировало Министерство экономического развития и торговли, передает "Правительственный портал".

Таким образом, отныне запрет на импорт из России также распространяется на: кукурузный крахмал; глюкозу и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20% массы фруктозы в сухом состоянии.

Новости
"Ответили тем же": в Украине пояснили запрет на торговлю с Россией

Кроме того, в черный список попали глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20% массы, но менее 50% массы фруктозы, кроме инвертного сахара; мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Украина нанесла новый удар по торговле с Россией

Напомним, ранее Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

После резкого падения в 2014-2016 годах объемы торговли между двумя странами в 2017 году начали восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% – до 3,9 млрд долларов, тогда как импорт вырос сразу на 40% – до 7,2 млрд долларов.

В 2018 году негативное сальдо торговли с Россией достигло 3,6 млрд долларов, что в полтора раза превышает показатель 2017 года.

Украина нанесла новый удар по торговле с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров также принял решение ввести запрет на ввоз в Украину российских минеральных удобрений. Соответствующее решение в правительстве обосновывали защитой сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен.

Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
178
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Только что из магазина. Народ в панике сметает украинский кукурузный крахмал с полок и проклинает Путина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
В 2018 году негативное сальдо торговли с Россией достигло 3,6 млрд долларов, что в полтора раза превышает показатель 2017 года...................КРАХМАЛЬТЕ ДАЛЬШЕ,БАЛБЕСЫ)))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
CARGO 100
CARGO 100
Smekalov Sergey, .........КРАХМАЛЬТЕ ДАЛЬШЕ, БАЛБЕСЫ))))))))) ЧУБЫ ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги