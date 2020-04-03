Главная Новости
3 апреля • обновлено в 07:17
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украина сорвала хитрость России с отменой санкций в Генассамблее ООН

6.2т
Читать материал на украинском

Украина заблокировала проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой России под видом предоставления помощи странам с коронавирусом пыталась добиться отмены санкций.

Речь идет о документе "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)". Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как пояснил глава МИД, в тексте за "благородным названием" крылось много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности — запуск процесса отмены международных санкций против России.

Украина пресекла хитрость России с отменой санкций

Украина пресекла хитрость России с отменой санкций

Но Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания относительно "мирных инициатив" РФ.

"Процедура умалчивания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий. Так, Украина поддержит другую резолюцию ГА ООН на эту же тему, которая "не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бундестаге Германии предложили отменить санкции против России, якобы чтобы спасти экономику во время пандемии коронавируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
санкции
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
9
16
Смешно
16
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ку Алексей
Ку Алексей
На Украине специально альтернативно одарённых в министры иностранных дел назначают?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Перемога скоро
Перемога скоро
Ку Алексей, эта лапша для внутреннего рынка. Если ты какому-нибудь американцу расскажешь, что у них в новостях пишут, то тебе скажут, что ты всё врёшь и ты Путинский тролль. Проверено. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Делаем выводы - Украина враг солидарности Объединенных наций.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Перемога скоро
Перемога скоро
Галантерейщик и кардинал — это си.ла! Кастрюлеголовые, там речь идёт про медикаме.нты и продовольствие. У нас таких санкций нет. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги