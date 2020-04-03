Украина заблокировала проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой России под видом предоставления помощи странам с коронавирусом пыталась добиться отмены санкций.
Речь идет о документе "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)". Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как пояснил глава МИД, в тексте за "благородным названием" крылось много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности — запуск процесса отмены международных санкций против России.
Украина пресекла хитрость России с отменой санкций
Но Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания относительно "мирных инициатив" РФ.
"Процедура умалчивания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", — отметил Кулеба.
Министр подчеркнул, что ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий. Так, Украина поддержит другую резолюцию ГА ООН на эту же тему, которая "не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бундестаге Германии предложили отменить санкции против России, якобы чтобы спасти экономику во время пандемии коронавируса.
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