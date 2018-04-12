"Есть риски": в Раде озвучили урон из-за выхода из СНГ

Есть большие сомнения в том, что решение президента Петра Порошенко о выходе Украины из Содружества независимых государств (СНГ) будет реализовано, поскольку есть риски для экономики.

"Регистрировались постановления и предложения еще в 2015 году, но сейчас только вернулись к этому. И то, я вам хочу сказать, что у меня есть сомнения, что это решение может быть принято, хотя я выступаю категорически за", – сказал в комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Гузь.

По его словам, сейчас пока трудно говорить сколько времени займет выход из организации, ведь полного решения еще не принято.

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"По поводу последствий, вы знаете, по каждому разрыву, в частности выход из СНГ, повлечет за собой определенные экономические трудности. Но я глубоко убежден, что бояться нечего, надо постоянно искать возможности диверсификаций нашей экономической политики, новые рынки, потому что за дипломатические позиции у меня меньше заботы, и я чувствую там угрозу только в экономическом вопросе", – сказал Гузь.

На вопрос, почему столько затягивали вопрос выхода Украины из СНГ, нардеп ответил: "К этому не был готов президент. Без его позиции, имея в парламенте 140 с лишним депутатов, контроль фактически над большинством комитетов, и МИД – это его позиция, это было принять невозможно. Возможно теперь этот вопрос сойдет с мертвой точки".

Как ранее сообщал "Обозреватель", президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду проект закона об одностороннем расторжении договора о дружбе с РФ.