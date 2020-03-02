В Украине грядет большой ремонт дорог: Кабмин выделит почти 20 млрд

Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд гривен кредитных гарантий на масштабный ремонт дорог.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. По его словам, это позволит компании привлечь средства на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно.

"Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве. Развитие инфраструктуры – один из ключевых приоритетов национального проекта "Большая стройка". Цель на 2020-й год – построить 6,5 тыс. км качественных дорог уже к декабрю", – сказано в сообщении.

"Укравтодор"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

В феврале 2020 Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

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