Украина в плюсе: Гройсман озвучил стремительный рост товарооборота

В Украине по итогам первого полугодия зафиксирован рост экспорта. В частности, наибольшую нишу в нем занимает торговля с Европейским Союзом.

Такие данные обнародовал у себя на странице в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман. Он также представил подробную статистику роста украинской торговли с ЕС.

"Рынок Евросоюза также остается номером один для украинских экспортеров", - написал он.

По данным премьера, общий товарный экспорт вырос на 12,7%, предоставление услуг на 5,7%, а экспорт товаров и услуг только в страны ЕС увеличился на 35%.

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#Експорт За підсумками першого півріччя маємо непоганий "плюс". Ринок Євросоюзу так само залишається номером один для українських експортерів.

+12,7% - зростання товарного експорту.

+5,7% – зростання експорту послуг.

+35% – зростання експорту товарів та послуг до ЄС. pic.twitter.com/nOR7ssN0BX — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина наращивает объем взаимной торговли с ЕС, и уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке.

Отметим, президент Петр Порошенко, рассказал, что по итогам 2017 года экспорт украинских товаров вырос на 74%.

Как результат, экономика Украины растет 10 кварталов подряд. Реальный ВВП во втором квартале 2018 года составил 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.