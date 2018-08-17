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МирСпорт

Украина в плюсе: Гройсман озвучил стремительный рост товарооборота

2.2тЧитать новость на украинском

В Украине по итогам первого полугодия зафиксирован рост экспорта. В частности, наибольшую нишу в нем занимает торговля с Европейским Союзом.

Такие данные обнародовал у себя на странице в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман. Он также представил подробную статистику роста украинской торговли с ЕС.

"Рынок Евросоюза также остается номером один для украинских экспортеров", - написал он.

По данным премьера, общий товарный экспорт вырос на 12,7%, предоставление услуг на 5,7%, а экспорт товаров и услуг только в страны ЕС увеличился на 35%.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина наращивает объем взаимной торговли с ЕС, и уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке.

Отметим, президент Петр Порошенко, рассказал, что по итогам 2017 года экспорт украинских товаров вырос на 74%.

Как результат, экономика Украины растет 10 кварталов подряд. Реальный ВВП во втором квартале 2018 года составил 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Читайте все новости по теме "Экспорт и импорт товаров" на OBOZREVATEL.

Тема
Экспорт и импорт товаров
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объекты
УкраинаЕС
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
почему тогда гривня падает?
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