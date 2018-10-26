Украина сократила госдолг: озвучены показательные цифры

Сумма государственного и гарантированного долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 3,9 млрд гривен за сентябрь.

Как сообщает министерство финансов, в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на $190 млн, передает "Экономическая правда".

По состоянию на 30 сентября, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,112 млрд грн или $74,66 млрд, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1,344 млрд гривен (63,62% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $47,50 млрд.

При этом государственный и гарантированный государством внутренний долг составляет 768,54 млрд гривен (36,38%) или $27,16 млн.

Отмечается, что гарантированный государством долг Украины составлял 285,31 млрд гривен (13,50%) или $10,08 млрд, в том числе: гарантированный внешний долг - 273,04 млрд гривен (12,92%) или $9,65 млрд; гарантированный внутренний долг - 12,27 млрд гривен (0,58%) или $0,43 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долларов.