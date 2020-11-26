Украина согласовала с МВФ проект бюджета на 2021 год

Украина согласовала с Международным валютным фондом финансовые показатели проекта государственного бюджета на 2021 год.

"Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша", – говорится на сайте Минфина.

В ведомстве отметили, что акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей – доходов, расходов и дефицита.

"Сегодня ночью (когда в США день) на Грушевского пошел белый дым. МВФ нам "окнула" параметры будущего бюджета. Неделя тяжелых переговоров закончилась. До сих пор финального текста нет, но он появится в ближайшее время", – написал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, удалось уладить три главные претензии МВФ: уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой.

"Дефицит. Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (т.е. на -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания – это значит минус более чем 30 млрд грн с расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП", – отметил Железняк.

По его словам, номинальный ВВП заставили снизить с 4506 млрд грн на меньшую сумму.

"Минимальная зарплата. Наших популистов наконец-то убедили, что это плохая идея и для людей, и для бизнеса. Поэтому поднятие минималки до 6500 грн/месяц с середины 2021 перенесено на декабрь", – резюмировал Железняк.

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