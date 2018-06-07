Украина разрешит прямой экспорт и импорт оружия

Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается разрешить прямой экспорт и импорт оружия.

"Это предусматривает разрешение на прямой экспорт всех производителей военной техники и оружия независимо от того, относятся ли они к государственному сектору или частному", – завил секретарь СНБО Александр Турчинов на Национальном экспертном форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы разрешим импорт без ограничений для производителей, независимо от формы собственности, для собственных нужд в производстве военной техники и вооружения", – добавил он.

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Кроме того, также будут сняты все ограничения по прямым контрактам силовых структур по закупке оружия за границей, когда украинский производитель не может удовлетворить их потребности.

Турчинов подчеркнул, что подобные шаги по либерализации внешнеэкономической деятельности укрепят обороноспособность государства

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СНБО заявили о планах запустить серийное производство корпусов ракет.