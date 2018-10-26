МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Украина разместила еврооблигации на $2 млрд

1.5тЧитать материал на украинском

Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долларов.

В частности, были размещены пятилетние облигации на 750 млн долларов с доходностью 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов с доходностью 9,75% годовых, сообщает УНИАН.

По словам источника на рынке, спрос инвесторов превысил объем размещения в два с половиной раза, составляя около 5 млрд долларов.

Новости
Украина придумала новый способ привлечь инвестиции: что об этом известно

После окончания роуд-шоу и оформления необходимых документов, Украина получит эти деньги в распоряжение правительства, за счет которых будут профинансированы некоторые, в том числе и социальные статьи расходов.

Напомним, что Министерство финансов 24 августа провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 млн долларов со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых. Годом ранее Украина также успешно разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина рассматривает вариант выпуска евробондов в гривне.

Читайте все новости по теме "евробонды" на OBOZREVATEL.

Тема
евробонды
Место
Украина
Объект
Министерство финансов
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
34
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
после того как Украина отказалась от своих обязательств по евробондам на 3 лярда, тем самым, которые были куплены Россией, украинские ценные бумаги будут не востребованы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Надеюсь, эти ценные бумаги будут окрашены в патриотические цвета державного флага?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivan Rus
Ivan Rus
9% ахуеть укрогабон, население долги отдаст
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги