Украина разместила еврооблигации на $2 млрд

Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долларов.

В частности, были размещены пятилетние облигации на 750 млн долларов с доходностью 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов с доходностью 9,75% годовых, сообщает УНИАН.

По словам источника на рынке, спрос инвесторов превысил объем размещения в два с половиной раза, составляя около 5 млрд долларов.

После окончания роуд-шоу и оформления необходимых документов, Украина получит эти деньги в распоряжение правительства, за счет которых будут профинансированы некоторые, в том числе и социальные статьи расходов.

Напомним, что Министерство финансов 24 августа провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 млн долларов со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых. Годом ранее Украина также успешно разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина рассматривает вариант выпуска евробондов в гривне.