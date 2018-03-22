Украина ратифицировала соглашение с МБРР на $150 млн

Верховная Рада ратифицировала Гарантийное соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития о привлечении займа на сумму 150 млн долларов.

За принятие соответствующего законопроекта №0163 в целом проголосовали 265 народных депутатов.

"В рамках проекта доступа к долгосрочному финансированию предполагается привлечение АО "Укрэксимбанк" займа МБРР на сумму 150 млн долларов под гарантии Украины до 35 лет с 4,5-летним льготным периодом", – говорится в пояснительной записке к документу.

В рамках законопроекта предусматривается предоставление украинским предприятиям малого и среднего бизнеса, средне - и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала, в том числе через отобранные коммерческие банки-участники.

Реализация соответствующего проекта не требует финансовых и материальных затрат из государственного бюджета Украины: обслуживание и погашение займа будет осуществляться "Укрэксимбанком" как непосредственным заемщиком средств Всемирного банка.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Рада сделала шаг к ужесточению наказания за незаконный вывоз леса-кругляка.