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/Новости экономики

Украина получит €500 млн: ЕС заявил о готовности дать новый транш

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Европейский Союз подтвердил, что готов предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.

"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы необходимой для второго транша макрофинансовои помощи", – пишет в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, во время встречи с представителями Еврокомиссии и парламентариями в Брюсселе, они также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья.

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"Как мы и говорили, выборы ни на секунду не останавливают ежедневную работу всей команды", – резюмировала Маркарова.

Украина получит €500 млн: ЕС заявил о готовности дать новый транш

Оксана Маркарова Facebook

Украина получит €500 млн: ЕС заявил о готовности дать новый транш

Оксана Маркарова Facebook

Украина получит €500 млн: ЕС заявил о готовности дать новый транш

Оксана Маркарова Facebook

Украина получит €500 млн: ЕС заявил о готовности дать новый транш

Оксана Маркарова Facebook

Напомним, что 19 октября 2018 года уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что МВФ отложил транш в размере 500 млн долларов минимум до окончания президентских выборов. Некоторые эксперты связывают такое положение дел со скандальной отменой статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Читайте все новости по теме "Макрофинансовая помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Макрофинансовая помощь Украине
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Настрыбали в кастрюльках и наспивали в вышиванках в евротолчках
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Семенов Александр
Семенов Александр
"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы необходимой для второго транша макрофинансовои помощи"................Ну конечно, прогресс ,как говорится на лицо !!! И в оборонке проворовались, и закон о незаконнном обогащении отменили.и дела НАБУ возбужденные в рамках этого закона,позакрывали, НУ КАК тут не выделить, ещё пол лярда!!!
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