Украина получила €349,3 млн кредита от Deutsche Bank

Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на €349,3 млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития (структура Всемирного банка).

Как сообщается на сайте Министерства финансов, средства выделили на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

"Deutsche Bank предоставил кредит в размере €349.3 млн в форме двух траншей: транша A в размере €53.2 млн со сроком погашения 4 года и транша B в размере €296.1 млн со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что было использовано часть гарантии в сумме $375 млн из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере $750 млн. Привлечение следующего кредита под неиспользованную часть Гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Программа будет сосредоточена на 4 приоритетах.

21 декабря Украина получила первый транш в сумме $1,4 млрд в рамках новой программы stand-by.