Украина откажется от ямочного ремонта дорог: появились подробности

Украина в рамках программы развития сети автомобильных дорог намерена отказаться от ямочного ремонта в пользу строительства автомагистралей.

Планами правительства относительно дорожной отрасли поделился в эфире ObozTV народный депутат от партии "Слуга народа", член транспортного комитета Верховной Рады Владимир Крейденко.

На вопрос, наступил ли конец "эпохи ямочного ремонта", депутат ответил: "Первый шаг сделан, выделены средства и разработана новая стратегия. Мы уже не латаем, а строим. Активная стадия строительства запустится уже с марта. Средства на это есть, понимание и стандарты, европейские подходы к строительству новых мостов, дорог, путепроводов уже отработаны и мы можем приступать к работе".

По его словам, "стратегия Кабинета министров и комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфрастуктуры в том, что 80% должно строиться, а 20% лататься".

"Приоритетность стоит на строительстве новых дорог, которые будут служить еще 10-20 лет. Это транжирство, когда ремонтируют ямочно, оно на следующий год рассыпается. Это выбрасывание наших бюджетных средств, средств налогоплательщиков, просто в землю. Это нужно менять", – подчеркнул нардеп.

Крейденко отметил, что на 2020 год планируется отремонтировать 4 тыс. км дорог.

"Что касается всех дорог, то за 5 лет такими темпами, а еще и при привлечении международных доноров, мы можем построить нормальные дороги, чтоб ими можно было ездить. Сейчас большинство дорог в Украине – это направления, а не дороги", – заявил он.

nikcenter.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в Кабмине заявляли, что отказ от ямочного ремонта дорог позволит ликвидировать популярную схему расхищения бюджетных денег.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал строительство дорог главной задачей правительства на 2020 год.

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