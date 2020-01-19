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19 января • обновлено в 15:22
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Украина откажется от ямочного ремонта дорог: появились подробности

1.8т
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Украина в рамках программы развития сети автомобильных дорог намерена отказаться от ямочного ремонта в пользу строительства автомагистралей.

Планами правительства относительно дорожной отрасли поделился в эфире ObozTV народный депутат от партии "Слуга народа", член транспортного комитета Верховной Рады Владимир Крейденко.

На вопрос, наступил ли конец "эпохи ямочного ремонта", депутат ответил: "Первый шаг сделан, выделены средства и разработана новая стратегия. Мы уже не латаем, а строим. Активная стадия строительства запустится уже с марта. Средства на это есть, понимание и стандарты, европейские подходы к строительству новых мостов, дорог, путепроводов уже отработаны и мы можем приступать к работе".

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По его словам, "стратегия Кабинета министров и комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфрастуктуры в том, что 80% должно строиться, а 20% лататься".

"Приоритетность стоит на строительстве новых дорог, которые будут служить еще 10-20 лет. Это транжирство, когда ремонтируют ямочно, оно на следующий год рассыпается. Это выбрасывание наших бюджетных средств, средств налогоплательщиков, просто в землю. Это нужно менять", – подчеркнул нардеп.

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Крейденко отметил, что на 2020 год планируется отремонтировать 4 тыс. км дорог.

"Что касается всех дорог, то за 5 лет такими темпами, а еще и при привлечении международных доноров, мы можем построить нормальные дороги, чтоб ими можно было ездить. Сейчас большинство дорог в Украине – это направления, а не дороги", – заявил он.

Украина откажется от ямочного ремонта дорог: подробности

nikcenter.org

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Темы
Дороги в Украине Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Владимир Крейденко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ремонт и строительство дорог дороги ямы на дорогах Партия Слуга народа
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Строительство метро на Виноградарь в Киеве уже минимум на год отстает от договорного графика. Из 2,6 миллиарда гривен, выделенных на строительство, потрачено 1,6 миллиарда, а работ выполнено на 2,5%. Это все что вам надо знать про Цеевропу...
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Иванович Василий
Иванович Василий
Да к - с апреля бы и рассказывали, а то больше на кормёжку планами похоже: дел 0, зато сплошное "мы будем, все будет выделено, скоро счастье"....
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