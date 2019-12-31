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31 декабря • обновлено в 12:41
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Украина объединит энергосистему с Европой: Гончарук дал прогноз

1.4т
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Энергосистема Украины в 2023 году должна стать частью европейской энергосистемы.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24", сообщает "Укринформ". По его словам, историческое решение уже принято.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

tva.ua

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"Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году объединение украинской и европейской сетей уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", – заявил премьер.

По словам Гончарука, украинская энергосистема долгое время была сопряжена с российской, с белорусской и молдавской. Однако присоединение к европейской энергосистеме предусматривает отказ от единой энергосистемы с Россией и Беларусью, отметил политик.

"Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято", – добавил премьер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что после введения запрета на импорт электричества из России по двусторонним договорам, Украина будет закупать российскую электроэнергию под видом белорусской.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Энергосистема Украины
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Энергобезопасность Энергетика
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
подписать бумажку это мало ,тут ещё гроши нужны. P.S. А электроэнергия у вас уже по европейским ценам?
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1
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
значит атомные станции закроют....у шпротов такая же фигня была, ща воют и платят втридорога, а ведь свою станцию им приказали закрыть ! слава украини !
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2
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Судоплатов Павел, пускай закроют, через несколько лет украинские АЭС превратятся в груду мет.алла с потенциальной опасностью вз.рывов в 50 хиросим
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2
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an and
an and
Давно пора и по сути неизбежно!
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