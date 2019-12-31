Украина объединит энергосистему с Европой: Гончарук дал прогноз

Энергосистема Украины в 2023 году должна стать частью европейской энергосистемы.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24", сообщает "Укринформ". По его словам, историческое решение уже принято.

Алексей Гончарук tva.ua

"Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году объединение украинской и европейской сетей уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", – заявил премьер.

По словам Гончарука, украинская энергосистема долгое время была сопряжена с российской, с белорусской и молдавской. Однако присоединение к европейской энергосистеме предусматривает отказ от единой энергосистемы с Россией и Беларусью, отметил политик.

"Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято", – добавил премьер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что после введения запрета на импорт электричества из России по двусторонним договорам, Украина будет закупать российскую электроэнергию под видом белорусской.

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