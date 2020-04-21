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21 апреля • обновлено в 14:08
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Украине не интересно заработать миллиарды долларов на сотрудничестве с Афганистаном – советник афганского посольства

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Из-за бездействия украинской власти под угрозой оказались планы по экспорту украинской курятины в Афганистан. Не интересными для Украины оказались и предложения афганской стороны об участии в проектах на 41 миллиард долларов. Об этом в OBOZREVATEL рассказал Почетный советник и консультант Посольства Исламской республики Афганистан в Украине Валерий Ивченко.

Валерий Ивченко (слева) и первый заместитель Главы исполнительной власти Афганистана

Валерий Ивченко (слева) и первый заместитель Главы исполнительной власти Афганистана

Ивченко рассказал, что отечественные производители активно включились в процесс разработки условий сотрудничества с бизнесом Афганистана. Представители одного из ведущих бройлерных предприятий Украины "Комплекс Агромарс", производящей курятину под ТМ "Гавриловские цыплята", провели встречу с представителями властных структур и бизнеса Республики Афганистан.

В ходе встречи афганцев ознакомили с производством, которое полностью соответствует требованиям афганского законодательства и стандартам "Халяль". В подписанном протоколе встречи детально зафиксированы намерения дальнейшего сотрудничества. А в Кабмин и Минэкономразвития направили предложения по поддержке начинания.

Однако из-за проволочек со стороны украинской власти предпосылки для такого сотрудничества не созданы до сих пор.

"Не может продвигаться отдельный проект в связи с тем, что Украина вообще не имеет торговых отношений с Афганистаном на сегодня. Для начала поставок сельскохозяйственной или ветеринарной продукции нужно, чтобы афганская сторона признала украинские сертификаты. А для этого необходимо заключить межгосударственные соглашения, протоколы, которыми будут признаны фито-санитарный и ветеринарный сертификаты. Потому что Афганистан тоже заинтересован в поставках своей продукции в Украину. И когда стороны подписывают такой протокол и он утверждается правительством – предприятия получают возможность поставлять свою продукцию в страну, с которой заключен договор", - пояснил Ивченко.

По словам советника посольства, в Афганистане сейчас производят около 1 млн 300 тыс – 1 млн 380 тыс тонн курятины в год. На рынки птица поставляется живой – и забивают ее по мусульманскому обычаю мясники уже после покупки прямо на базаре. Но для питания 1,5 млн солдат в Афганистане, а также для обеспечения потребностей гостиниц и ресторанов, в стране решили закупать курятину на внешних рынках. По предварительным расчетам, речь идет о 300-350 тысячах тонн в год.

"Мы на уровне правительства приняли решение, что мы дадим первую квоту Украине – 100 тысяч тонн. Поставлять их должны были "Комплекс Агромарс" и МХП, дальше мы бы выбирали между ними с учетом того, кто предложит лучшие условия. Единственное: наше правительство потребовало от Украины гарантий, что поставки состоятся. Ведь в основном эта курятина закупается для нужд армии – а мы находимся в состоянии войны последние 50 лет. И если Украина не даст нам этих гарантий – может, нам лучше заключать соглашения с другими странами? Но таких гарантий мы не получили", – рассказал Ивченко.

По его словам, переговоры афганской и украинской сторон о заключении торгового соглашения зашли в тупик. Сначала – из-за смены правительства, впоследствии – из-за изменений в структурах министерств.

"Сейчас снова происходит разделение министерства, которое занималось сельским хозяйством и торговлей. Мы не понимаем, оно останется – или будет образовано отдельное министерство. Мы начали готовить проект торгового соглашения, но не понимаем сейчас, кто куда переходит, кто будет представлять интересы Украины в совместной межгосударственной торговой комиссии – а первый протокол должен быть подписан в рамках этой комиссии. Ситуация ухудшилась еще и из-за эпидемии коронавируса. Сейчас мы не знаем, к кому в Украине идти, к кому обращаться, кто за что отвечает", – настаивает Ивченко.

По его словам, легкомысленное отношение украинской власти к налаживанию связей с Афганистаном уже стоит Украине денег. Ведь Афганистан неоднократно предлагал нашей стране участие во многочисленных проектах, которые там активно внедряются: за десять лет только от США афганские власти на восстановление страны получила более 1,5 триллионов долларов.

"У нас очень масштабные проекты реализуются. В частности, связанные со строительством. Мы приглашали Украины принять участие в проекте по строительству железнодорожных путей – Украина так и не откликнулась. И мы первый контракт отдали казахам. На этот год мы передавали украинскому правительству информацию о участия в контрактах на 41 миллиард долларов. Никакой реакции", – подчеркнул Ивченко.

"Такое впечатление, что мы стучимся в закрытые двери. Но если их не открывают, мы пойдем туда, где нас рады видеть. Если честно, уже даже рассматриваем возможность закрытия посольства Афганистана в Украине. Перенесем его куда-то в Польшу или в Россию. Неважно уже. И знаете, я убежден: после пандемии мировые рынки будут очень видоизменены. Сомневаюсь, что украинские заробитчане вернутся в Европу. Сомневаюсь, что Европа будет покупать у Украины ту же курятину. И если Украина потеряет еще и Афганистан как потенциальный огромный рынок – я вообще не знаю, кто здесь и с чем будет работать", – эмоционально подчеркнул советник посольства Афганистана в Украине.

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Министерство экономического развития и торговли Украины Кабинет министров Украины
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Недолуга зельона влада та нікчемний піджидок-недоприпіздєнт
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Мир Миру
Мир Миру
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