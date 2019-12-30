Украина и Россия подписали договор о транзите газа: все подробности и реакция сторон

Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.

В чем был вопрос:

С 1 января контракт на транзит российского газа территорией Украины заканчивался;

Киеву был нужен новый контракт, потому что полученные от транзита деньги – более 3% нашего ВВП;

без нового контракта на транзит у Украины могло не хватить газа на обеспечение некоторых территорий (в частности юга страны);

России был нужен новый контракт, потому что "Северный поток-2" не достроен и без Украины они не смогут доставлять голубое топливо в ЕС.

Как отреагировали стороны

Первым о подписании сделки сообщил президент Украины Владимир Зеленский у себя в Facebook. "Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа сроком на пять лет, в течение которых мы получим не меньше 7 млрд $. Стороны могут продолжить контракт еще на десять лет", – сообщил он.

"Украинская ГТС загружается, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка – 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в следующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", – добавил Зеленский.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов.

"Подписан целый комплект соглашений и контрактов", – цитирует ТАСС Миллера. По его словам, эти договорённости являются большой пакетной сделкой, восстанавливающей баланс интересов сторон.

Он уточнил, что эти документы обеспечивают транзит газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

Вскоре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил детали подписания контракта у себя в Facebook.

"Я подписал в Вене в 14:30, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета "Нафтогаза", а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно" , - написал Витренко.

Он подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались по похожему, но невыгодному для Украины и выгодному для России, принципу "бери или плати"", - добавил исполнительный директор "Нафтогаза".

Он также отметил, что гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли международные партнеры как вариант, который они попытаются обеспечить для Украины, и на который Украина могла согласиться.

"Гарантированные объемы - это минимум, а не максимум, которого мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу", - добавил Витренко.

Знаменательным событием он назвал переход на европейские правила транзита газа.

"Я и моя команда были настойчивыми: новое сообщение со Словакией по новым правилам в 2014 году, принятие закона о рынке газа и Кодекса ГТС 2015, определение модели анбандлинге (отделения оператора ГТС) и многое другое. Затем все было на грани срыва. Мы нашли решения, позволило спасти ситуацию - "Нафтогаз" стал организатором транзита. И хотя такая структура является более сложной, она позволяет более гибко применять европейские правила к транзиту газа", - пояснил он.

Кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании. По этому соглашению "Газпром" полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража.

"Это означает, что мы можем окончательно подвести итоги арбитражних процессов, которые продолжались почти шесть лет", - подытожил Витренко.

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