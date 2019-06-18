Украина хочет восстановить ж/д сообщение с Донбассом

В компании "Укрзалізниця" рассчитывают, что до 2023 года будет возобновлено ж/д сообщение с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года.

Соответствующая информация содержится в новой стратегии УЗ, которую Кабинет министров Украины утвердил 12 июня. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на еще неопубликованный документ.

Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

"Укрзалізниця" Цензор.НЕТ

Согласно стратегии, к 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Позже пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что снятие Украиной экономической блокады Донбасса возможно исключительно в ответ на возвращение региона в украинское правовое поле.

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