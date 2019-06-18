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Украина хочет восстановить ж/д сообщение с Донбассом

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В компании "Укрзалізниця" рассчитывают, что до 2023 года будет возобновлено ж/д сообщение с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года.

Соответствующая информация содержится в новой стратегии УЗ, которую Кабинет министров Украины утвердил 12 июня. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на еще неопубликованный документ.

Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

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Согласно стратегии, к 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы ? На кой там уголь, может всё-таки наоборот ?
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