"Угрозы не напугают!" Россия вновь разгневалась из-за паспортов для "ДНР" и "ЛНР"

Россия заявила, что ЕС тянется к санкциям, вместо того чтобы обратить внимание на проблемы жителей оккупированного Донбасса якобы из-за бесчеловечной политики Киева.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "РИА Новости". Таким образом он прокомментировал заявление, согласно которому Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов.
"В "заключениях" Евросовета вновь не увидели понимания со стороны ЕС тех гуманитарных мотивов, которые побудили руководство России принять решение о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Вместо того, чтобы обратить внимание на тяготы, на которые бесчеловечная политика Киева обрекла население Юго-Востока Украины, есовцы рефлекторно тянутся к неработающему инструменту санкций. Впрочем, угрозы непризнания со стороны ЕС российских паспортов едва ли напугают жителей Донбасса, многие из которых вот уже пятый год выживают в условиях украинской блокады и артобстрелов", - заявил Грушко.
Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий. Граждане Украины считают, что такой шаг будет более чем справедливым.
13 июня стало известно, что в Евросоюзе также намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает на Донбассе.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.