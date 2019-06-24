"Угрозы не напугают!" Россия вновь разгневалась из-за паспортов для "ДНР" и "ЛНР"

Россия заявила, что ЕС тянется к санкциям, вместо того чтобы обратить внимание на проблемы жителей оккупированного Донбасса якобы из-за бесчеловечной политики Киева.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "РИА Новости". Таким образом он прокомментировал заявление, согласно которому Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов.

"В "заключениях" Евросовета вновь не увидели понимания со стороны ЕС тех гуманитарных мотивов, которые побудили руководство России принять решение о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Вместо того, чтобы обратить внимание на тяготы, на которые бесчеловечная политика Киева обрекла население Юго-Востока Украины, есовцы рефлекторно тянутся к неработающему инструменту санкций. Впрочем, угрозы непризнания со стороны ЕС российских паспортов едва ли напугают жителей Донбасса, многие из которых вот уже пятый год выживают в условиях украинской блокады и артобстрелов", - заявил Грушко.

Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР"

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