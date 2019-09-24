"Угроза для Европы": Трамп раскритиковал газопровод Путина

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда назвали угрозой проект газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

"Оба президента согласились, что "Северный поток-2" – угроза энергетической безопасности Европы", – сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, передает Deutsche Welle.

Кроме того, по итогам встречи двух лидеров в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН, стороны обсудили, как лучше остановить российский проект.

Также Трамп и Дуда подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

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"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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