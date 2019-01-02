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''Угробили рубль'': в России забили тревогу из-за краха нацвалюты

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Рубль вошел в первую десятку из 130 стран по снижению своего курса. Российская валюта в 2018 году подешевела к доллару более чем на 1/5.

При этом Россия добилась этого результата с двумя колоссальными профицитами – бюджета (3,5% ВВП) и торгового баланса (7,5% ВВП), с минимальным внешним долгом и огромными валютными резервами, говорится в Telegram-канале СерпомПо.

Причиной падения рубля, по словам эксперта стало то, что российские власти при нефти в $70-80 за баррель заставляли россиян и бизнес жить как при $40.

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"Все остальное они "копили". Называется такая абсурдная политика: "бюджетное правило". Это значит – собирали в виде налогов с экономики и "замораживали" на счетах в ЦБ, не пуская деньги в дальнейший оборот. Четверть полученных за 11 месяцев этого года на свои счета денег Минфин просто оставил на них – 4,5 трлн рублей", – говорится в сообщении.

Изъяв из экономики 4,5% ВВП и "заморозив" на эту сумму валюту власти РФ своими же руками убили экономический рост и создали дефицит валюты.

"Иностранцы бегут из страны. Но не потому, что боятся санкций (их еще нет и непонятно, будут ли). А потому, что падает рубль, и традиционный carry trade с рублевыми ОФЗ принес, по мнению Блумберг, инвесторам в 2018 году 16% убытков… Причина этого бегства – падение рубля. Которое наши власти создали своими руками", – отметил автор канала СерпомПо.

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Однако, по его словам, настоящей бедой для России стало решение властей по задержанию иностранных капиталов: повышение ставки ЦБ и по облигациям Минфина, прекращение скупки валюты Минфином "с рынка".

"Это не привело к сокращению утечки, но зато сильно ударило по внутренним инвесторам – сумма свободных денег резко сократилась, кредиты стали дороже. Российские власти собственными руками в 2018 году удушили экономический рост в стране и угробили рубль", – отмечается в публикации.

''Угробили рубль'': в России забили тревогу из-за краха нацвалюты

Investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Тег
Новости России
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
В этом году Украину ждёт не только подение гривны но и большая инфляция. Сокращение ВВП подение экономики . увольнения рабочих закрытие предприятий. Хахлы нужно думать как вам жить дальше. А не читать что там в России. Эконика в России растет и развивается. Лучше чем в Европе
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*** Тур
*** Тур
"Российские власти собственными руками в 2018 году удушили экономический рост в стране и угробили рубль" - надо продуктивней работать... Помочь российским чиновникам уничтожить в 2019 не только экономику, но и максимальное количество рядовых раисян. Камни с Неба вам на голову в новом году, дарагие раисяне! Всем и каждому персонально!
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
О, ещё один экономический эксперт засветился. Не понимающий, зачем русским золотовалютные резервы в условиях санкций. Ну, этот хоть заметил экономический рост в России.
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