Uber собирается блокировать аккаунты заразившихся коронавирусом клиентов

Компания Uber Advanced Technologies собирается временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, которые заразились коронавирусом.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, сообщает The Verge.

"Мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19", — рассказали в компании.

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В каждом случае сотрудники Uber будут советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать финальное решение о блокировки аккаунта.

На данный момент в США зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия, 29 человек умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп в четверг, 12 марта, экстренно обратился к нации из-за вспышки коронавируса и объявил 30-дневный запрет на въезд в страну лиц из Европы.

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