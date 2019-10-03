У Гончарука избрали нового главу "Укравтодора": что о нем известно

Кабинет министров в четверг, 3 октября, избрал нового главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

В частности, исполняющим обязанности председателя назначили бывшего начальника управления эксплуатации дорог "Укравтодора" Олега Федоренка, свидетельствует публикация ведомства в Facebook.

В агентстве отметили, что Федоренко имеет 20-летний стаж работы в дорожной отрасли.

Кроме того, он работал в Службе автомобильных дорог в Киевской области и в ГП "Киевский облавтодор".

Федоренко также имеет профильное образование – инженер-строитель, которое получил в Национальном транспортном университете.

Правительство с 27 сентября начало конкурсный отбор на должность главы "Укравтодора". Документы принимаются до 10 октября 2019 года.

Новому руководителю агентства автомобильных дорог предлагают должностной оклад 24 тыс. грн, надбавки к окладу за ранг, а также доплаты. Срок назначения – пять лет.

Кабинет министров избрал нового главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал заявление об отставке.

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