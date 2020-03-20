У Путина удрученно отреагировали на обвал курса рубля

В Кремле назвали дневные скачки курса рубля по отношению к доллару и евро "неприятным явлением".
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Прайм.
Дмитрий Песков прокомментировал курс рубля
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"Дневные скачки – это, конечно, неприятно. Это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и "идеальным" штормом в мировой экономике, и эмоциональными последствиями. Это, к сожалению, реальность, но принимаются энергичные меры и нашим регулятором, и правительством", — подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь российского президента поспешил добавить, что "клеить ярлыки" на основе данных трех-четырех дней неправильно. Однако подчеркнем, что накануне официальные курсы доллара и евро выросли почти на 3 руб.
Песков отметил, что такие волатильности случаются, и напомнил, что несколько лет тому назад страна уже сталкивалась с периодом ослабления национальной валюты.
"Но всегда им на смену приходит период стабильности, опять же потому что макроэкономические параметры, несмотря на все сложности, они позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью", — считает Песков.
При этом он не стал отвечать на вопрос о том, можно ли ожидать в перспективе возвращения курса рубля на показатели начала года. "Вот это вопрос не ко мне", — сказал Песков.
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