У Путина предсказали судьбу рубля в 2019 году

Министерство экономического развития России прогнозирует, что среднегодовой курс российской валюты в 2019 году составит 65,1 руб/$.

В первом квартале 2019 года курс рубля оказался слабее, чем ожидалось, – 66,2 руб/$ против ожидаемых 64,2 руб/$, говорится в докладе российского ведомства "Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы".

В Минэкономразвития отметили, что в течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, а также ослабление доллара к евро. ​

​Кроме того, позитивно на рубле отразится слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики. Также ожидается сокращение оттока капитала по финансовому счету в два раза по сравнению с предыдущим годом.

В то же время в Минэкономразвития подчеркивают, что ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии текущего года, продолжение сверхнормативных интервенций Банка России на валютном рынке, ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта станут ключевыми факторами ослабления курса рубля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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