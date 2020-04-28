Главная Новости
28 апреля • обновлено в 14:04
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

У Путина посоветовали не ждать роста цен на нефть: соглашение ОПЕК не спасет рынок

2.6т
Читать материал на украинском

В ближайшее время не стоит ждать высоких цен на нефть, поскольку сейчас проходит затоваривание рынка.

Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак, передает Reuters.

По его словам, рост нефтяных котировок зависит от двух факторов: скорости восстановления мировой экономики от кризиса и разгрузки переполненных нефтехранилищ. В ближайшее время надежды на подорожание сырья мало.

"В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка. Балансировка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счет новой сделки ОПЕК++", — пояснил Новак.

Роста цен на нефть ждать не стоит

Роста цен на нефть ждать не стоит

По его словам, во многом эффективность нового соглашения будет зависеть от того, начнет ли восстанавливаться мировая экономика от кризиса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Александр Новак
Место
Россия
Теги
нефть Brent WTI Urals
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги