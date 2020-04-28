В ближайшее время не стоит ждать высоких цен на нефть, поскольку сейчас проходит затоваривание рынка.

Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак, передает Reuters.

По его словам, рост нефтяных котировок зависит от двух факторов: скорости восстановления мировой экономики от кризиса и разгрузки переполненных нефтехранилищ. В ближайшее время надежды на подорожание сырья мало.

"В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка. Балансировка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счет новой сделки ОПЕК++", — пояснил Новак.

Роста цен на нефть ждать не стоит

По его словам, во многом эффективность нового соглашения будет зависеть от того, начнет ли восстанавливаться мировая экономика от кризиса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение начнет действовать с 1 мая.

20 апреля в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед выполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для ее хранения.

В Кремле считают, что обвал цен на нефть до отрицательных значений, который впервые в истории случился 20 апреля, – спекуляции, которые не отражают реальной стоимости сырья.

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