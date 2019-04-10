У Путина нанесли новый удар по Беларуси

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России приняла решение запретить с 12 апреля ввоз яблок и груш из Беларуси.

Москва не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции, передает "Интерфакс".

В частности, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что с 1 по 7 апреля на границе было задержано 36 машин с этой продукцией без документов. По его словам, фрукты пытались ввезти незаконно.

Кроме того, задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения.

"Указанное подтверждает неправомерность допускавшегося ранее оформления белорусской стороной фитосанитарных сертификатов", – отметили в российском ведомстве.

В связи с этим Данкверт напомнил, что в прошлом году "белорусские коллеги заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале".

Таким образом, запрет на экспорт яблок и груш из Беларуси продлится до тех пор, пока стороны не урегулируют ситуацию.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору России заявили, что постоянно сталкиваются с попытками ввоза на российскую территорию через Беларусь плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

В связи с этим Минск прекратил сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала из других государств, и которая предназначалась для дальнейших поставок Москве.

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