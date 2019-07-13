"Теряют 1 млн в день!" Зеленский устроил "разборки" в порту Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одесский морской порт остался недоволен тем фактом, что доходы порта падают, а зарплаты руководства растут.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Украинский лидер отметил, что в порту услышал о "нормальном течении дел", хотя сам он имеет несколько иную информацию.

"Я понимаю, что все проблемы сейчас решить сложно. Но предлагаю решать их на месте. Это стратегия нашей команды", – подчеркнул глава государства.

Зеленский в Одесском порту president.gov.ua

Также президент обратил внимание, что доходы порта уменьшились, а зарплаты - увеличились в полтора раза.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что цифры демонстрируют негативные тенденции в работе порта в течение последних трех лет.

"Они показывают, что доходность и чистая прибыль порта упал в 16 раз. Мы видим, что эффективность уменьшается, а расходы растут. У нас есть огромное количество сигналов, в морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства. Нас очень интересует практика, когда государственные буксиры сдают (в аренду. - Ред.) за полцены частным компаниям почасово. Нас очень интересует, что единственный въезд на государственный порт контролирует частная компания", – отметил Гончарук.

Также он уточнил, что Одесский порт за последние три года потерял 15% грузопотока. Кроме того, по его словам, одной из проблем является контрабанда, уровень потерь от которой составляет примерно 1 млн долларов в день.

Глава государства призвал найти законные способы уволить работников местной таможни, в отношении которых имеется информация об участии в контрабандных схемах, и найти им замену среди честных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский вынудил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении.

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