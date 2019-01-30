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У кого заберут пенсии и субсидии: украинцам подготовили тотальные проверки

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В Украине проверять субсидиантов будут даже спустя три года после того, как они лишились выплат. При этом каждый, кто получает выплаты от государства, в том числе и пенсионеры, пройдут проверку в три этапа.

Соответствующие нововведения предусмотрены утвержденным Кабмином законопроектом.

OBOZREVATEL разобрался, как и кого будут проверять по новым правилам.

Главное:

  • новые механизм верификации утвердил Кабмин, чтобы он заработал, документ должны поддержать народные депутаты;

  • информация о всех получателях соцпомощи будет поступать в единую базу;

  • проверку будут проводить в три этапа, последний может длится до трех лет после отмены помощи;

  • выплат лишаться только те, кто нарушил правила.

Создадут единую платформу и внедрят новый механизм

Действующую систему верификации (проверок) госвыплат, уверены в правительстве, необходимо менять. Для того, чтобы бюджетные деньги не доставались семьям с зарплатами в конвертах и лже-пенсионеров, проверки ужесточат.

Создать единую информационную платформу, куда будет стекаться информация из разных реестров, госведомств – первое, что необходимо сделать для качественной верификации, уверены в Кабмине. Доступ к этой платформе ограничат, что обеспечит сохранность персональных данных. Подобные базы информации существуют и в других странах, в Украине же еще несколько лет назад списки льготников велись на бумаге, а единой базы субсидиантов не существовало.

У кого заберут пенсии и субсидии: украинцам подготовили тотальные проверки

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Если законопроект примут, информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

Проверять будут в три этапа: до того, как дать помощь, во время получения помощи и после. Согласно законопроекту, если, например, субсидиант начал зарабатывать больше и потерял право на скидку, Министерство финансов имеет право еще три года после этого следить за ним. "Разрешается верификация информации о реципиентах, которые не получают помощь в период до 3 лет", – говорится в законопроекте.

Если во время верификации обнаружили нарушение, Минфин должен обратиться к тому ведомству, которое назначило эту выплату. Это может быть Пенсионный фонд, Министерство социальной политики и т.д. После этого есть 15 дней, чтобы все еще раз сверить и принять решение, забирать помощь, или это ошибка в реестре.

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Согласно документу, сумма неправомерно полученной помощи возвращается государству в установленном законами размере. Если речь идет о субсидии, то придется вернуть полную сумму незаконной скидки. Для примера, если украинец купил себе телевизор стоимость 50 999 грн (любая сумма от 50 тыс. грн), а до этого пополнил свою карту на 70 тыс. грн, Минфин может обнаружить такую покупку, субсидию снимут, а если выяснится, что деньги на телевизор украинец заработал в "тени", и его реальная зарплата 30 тыс., а не 3,7 тыс., как он задекларировал, то всю субсидию придется вернуть в бюджет.

Три этапа: как будут проходить проверки

Министерство финансов за несколько лет нашло миллионы потенциальных нарушителей среди льготников, пенсионеров и субсидиантов. Благодаря таким проверкам только за 2017-2018 гг удалось сохранить 14 млрд бюджетных грн.

"Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь - предоставляться адресно. Поэтому проведение верификации в интересах не только людей, которым действительно необходима помощь, но и всех честных налогоплательщиков", – цитирует пресс-служба ведомства замминистра Юрия Джигира.

Если предложения Кабмина поддержат парламентарии, уже вскоре все украинцы с пенсиями, субсидиями и другими льготами будут проходить следующие этапы проверки.

Смотрите видео по теме:

Первый – до назначения помощи. Так, как только украинец подаст заявление на получение помощи от государства, на специальную платформу поступит запрос. Используя ту информацию, которая уже есть в системе, чиновники примут решение о том, назначать помощь или нет.

Второй – во время получения помощи. Информационная платформа будет постоянно обновляться. В случае, если в отношении кого-то из субсидиантов или пенсионеров возникнет подозрение о возможном нарушении, информацию проверят и в случае ее подтверждения выплаты заберут.

Третий этап – в течение трех лет после отмены помощи. Даже если отказаться от льготы, власти будут иметь право использовать информацию из платформы и продолжать проверки.

Как известно, забрать пенсию имеют право всего по четырем причинам: если получали выплату по поддельным документам, если выехали за границу, если являетесь переселенцем и живете на неподконтрольной территории, если не получали пенсию как минимум 6 месяцев.

Также действующее постановление предусматривает исчерпывающий перечень случаев, когда власти могут оставить украинцев без субсидий:

  • долг за коммуналку как минимум за два месяца;

  • автомобиль не старше 2010 года выпуска;

  • большая недвижимость: (квартира от 120 кв.м. и дом от 200 кв.м);

  • ложь в декларации;

  • если в квартире есть трудоспособный, который нигде не работает и не состоит на учете в центре занятости, не платит ЕСВ;

  • покупка на сумму от 50 тыс. грн.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
пенсиисубсидии
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
За 700 хрювен субсидий оттрахают мозгов на пол ляма
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