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Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
ЭкономистВсе статьи автора

У Києві середня зарплата — 16, по Україні — 10

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Як я і обіцяв про розмір середньої зарплати в грудні: середня зарплата в Україні вже офіційно більше 10 тис. грн, в Києві середня вже більше 16 тис. грн, а галузь освіти покинула лідируючі позиції в антирейтингу по середній зарплаті.

Середня зарплата в Україні в грудні 2018 року склала 10573 грн, це +20,46% за рік.

Приріст реальної середньої зарплати з врахуванням інфляції склав 9,7% за рік.

Регіони з найбільшими середніми зарплатами:

1) Київ - 16546 грн

2) Донецька обл. - 11298 грн

3) Київська обл. – 11146 грн.

В Херсонській області зарплати за місяць зросли більш ніж на 17% і цей регіон залишив рейтинг аутсайдерів по середній зарплаті. Тепер регіони з найменшими середніми зарплатами виглядають так:

1) Чернігівська обл. - 8005 грн

2) Кіровоградська обл. - 8190 грн.

3) Тернопільська обл - 8307 грн.

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Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) Фінансова та страхова діяльність - 18088 грн

2) Державне управління й оборона;

обов'язкове соціальне страхування - 17192 грн

3) Інформація та телекомунікації - 15518 грн

В галузі освіти середня зарплата за місяць зросла на 20,5%, що дозволили цій галузі залишити рейтинг аутсайдерів по середній зарплаті. Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) Тимчасове розміщування й організація харчування - 6801 грн

2) Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 7340 грн

3) Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - 8204 грн.

У Києві середня зарплата — 16, по Україні — 10
У Києві середня зарплата — 16, по Україні — 10

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Автор
Владимир КомпаниецВладимир Компаниец
Место
Украина
Тег
зарплата
Источник
Источник:Facebook Володимира Компанійця
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