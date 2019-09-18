У Гончарука задумали радикальные перемены в Фонде госимущества: что известно

Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука уже сформировал новую команду для назначение на руководящие должности в Фонд госимущества.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, об этом премьер заявил во время заседания парламентской фракции "Слуги народа" в понедельник, 16 сентября.

При этом, стоит отметить, что почти все фигуранты списка являются инвестбанкирами. Их собираются представить уже в ближайшее время.

По данным OBOZREVATEL, новым главой Фонда госимущества может стать Дмитрий Сенниченко, а его замом – Елена Макеева. Всего планируется назначить 5-6 человек на должности заместителей.

Дмитрий Сенниченко https://ukrposhta.ua

Что известно о возможном новом главе Фонда:

Начал карьеру в 1997 году экономистом в Национальном банке Украины;

В 2000-2001 годах работал в службе премьер-министра Украины на должности международного секретаря - был, в частности, ответственный за развитие и поддержку международных связей;

В 2004-2006 годах - руководитель Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

2006-2010 годах - CEO Британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине, специализирующаяся на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру.

С 2013 по 2016 - управляющий директор Jones Lang LaSalle в Украине, Директор по развитию бизнеса в СНГ;

В 2016-2018 годах - директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте";

Выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине, включая компании с привлечением инвестиций ЕБРР в акционерный капитал, независимого члена наблюдательного совета Prozorro, члена Правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров Украины распорядились провести проверки КГГА и ряда местных госадминистраций Киева.

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