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2 декабря • обновлено в 22:17
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Польша сняла запрет для украинских авто: что теперь будет

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Польша с понедельника, 2 декабря возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам.

Оформить их можно на семи пунктах выдачи. Об этом заявила пресс-служба Кабинета министров.

"2 декабря начнется оформление и выдача 10 тысяч разрешений Республики Польша по предварительному обмену разрешениями 2020 года, которые действительны к оформлению с декабря 2019 года", – говорится в сообщении.

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В частности, получить разрешение от Польши могут автомобили, которые:

  • соответствуют экологическим параметрам Евро-3 и выше для универсальных разрешений;

  • соответствуют Евро-4 и выше – для транзитных;

  • весят не более 10 тонн.

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам

Пресс-служба Кабинета министров

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Mega Death
Mega Death
Нехватку дешевой рабочей силы в этих странах компенсируют украинские батраки))) А вот на сколько уменьшится население Украины и ее территория к 2040 му году, это не трудно представить ))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Mega Death, печалька... Что я буду покупать? Одну только украинскую землю, без местных крепостных? А как же селяночки, неужели все уедут?
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