Польша сняла запрет для украинских авто: что теперь будет

Польша с понедельника, 2 декабря возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам.

Оформить их можно на семи пунктах выдачи. Об этом заявила пресс-служба Кабинета министров.

"2 декабря начнется оформление и выдача 10 тысяч разрешений Республики Польша по предварительному обмену разрешениями 2020 года, которые действительны к оформлению с декабря 2019 года", – говорится в сообщении.

В частности, получить разрешение от Польши могут автомобили, которые:

соответствуют экологическим параметрам Евро-3 и выше для универсальных разрешений;

соответствуют Евро-4 и выше – для транзитных;

весят не более 10 тонн.

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам Пресс-служба Кабинета министров

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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