Цены на нефть упали после рекордного роста: что произошло

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 17 сентября, упали в ходе азиатских торгов после рекордного роста на новостях о нападении на саудовские нефтяные объекты.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 68,96 доллара за баррель, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 1,1% – до 62,27 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 2,8% до 54,64 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

В частности, 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Сейчас Саудовская Аравия восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов, передает "Интерфакс".

По оценкам экспертов, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

"Понимание того, как быстро удастся вернуть добычу на прежний уровень, изменилось. Поначалу казалось, что 100% мощностей можно будет восстановить относительно быстро, теперь же прогноз более консервативен", – сообщил партнер Cornell Capital Энн Берри.

Цены на нефть упали

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье в августе достиг 10%. Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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