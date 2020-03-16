Цены на нефть упали ниже 30 долларов из-за коронавируса

Цены на нефть Brent в понедельник, 16 марта, упали ниже отметки 30 долларов за баррель в связи с пандемией коронавируса COVID-2019

В частности, стоимость фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 12%. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Таким образом, сырье упало до минимальных показателей с февраля 2016 года.

Котировки Brent ICE Futures

По словам аналитиков, трейдеры опасаются, что меры, которые принимают страны из-за коронавируса, не предотвратят рецессию мировой экономики. В итоге это негативно отразится на спросе на сырье.

Цены на нефть упали в ходе азиатских торгов до минимальных показателей с февраля 2016 года

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономики от влияния пандемии коронавируса. В частности, целевой диапазон ставки был снижен на один процентный пункт – до 0-0,25%.

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