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16 марта • обновлено в 16:24
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Цены на нефть упали ниже 30 долларов из-за коронавируса

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Цены на нефть Brent в понедельник, 16 марта, упали ниже отметки 30 долларов за баррель в связи с пандемией коронавируса COVID-2019

В частности, стоимость фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 12%. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Таким образом, сырье упало до минимальных показателей с февраля 2016 года.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

По словам аналитиков, трейдеры опасаются, что меры, которые принимают страны из-за коронавируса, не предотвратят рецессию мировой экономики. В итоге это негативно отразится на спросе на сырье.

Цены на нефть упали в ходе азиатских торгов до минимальных показателей с февраля 2016 года

Цены на нефть упали в ходе азиатских торгов до минимальных показателей с февраля 2016 года

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономики от влияния пандемии коронавируса. В частности, целевой диапазон ставки был снижен на один процентный пункт – до 0-0,25%.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
Brent
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
пу потрібно ще трохи поплювати.
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Махно Володимир
Махно Володимир
слышал сегодня на россии жoпa. там просто истерика и пaникa! а ведь это хорошо!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ниже две типичные русские свиньи визжат. Это для этого дерьма обычное состояние. Что происходит? Главный источник дохода этого быдла стал стоить дешевле воды. Наполнение бюджета помойки рухнуло. Вирус сделал свое дело! Но одно быдлo верещит про Крым. Другое про Украину в плане распространения вируса. Это - тyпой росейский троллинг. На другое этот скот не способен!
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4
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