Цены на нефть резко пошли вверх

В пятницу, 7 июня, на мировом рынке нефти изменилась динамика - цены на черное золото неожиданно пошли вверх.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures. Отметим, что июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,5%, составив $53,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,23% — до $62,44 за баррель.

Российская нефть Urals выросла в цене на 3,07% до $59,61 за барель.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок в четверг, 6 июня, в ходе азиатских торгов выросли после обвала, который произошел днем ранее.

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