Цены на нефть приблизились к психологической отметке: что происходит на рынке

Цены на нефть в среду, 3 апреля, резко поднялись уже четвертую сессию подряд. Brent приблизилась к $70 за баррель впервые с ноября.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures. Отметим, что поддержку рынку оказывает растущий оптимизм в отношении состояния мировой экономики, а также сокращение объемов добычи нефти странами ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Киеву составляет $69,89 за баррель, что на $0,52 выше уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,36 (0,52%) - до $69,37 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах ICE Futures к этому времени подорожал на $0,31 - до $62,89 за баррель. По итогам торгов во вторник контракт вырос в цене на $0,99 (1,61%) - до $62,58 за баррель.

Новости Мировые цены на нефть побили годовой максимум

Отметим, что WTI подешевела на 38% с начала года благодаря сокращению добычи государствами ОПЕК+, в том числе из-за потери иранских и венесуэльских поставок в связи с американскими санкциями в отношении этих стран.

Страны ОПЕК+, вероятно, продлят сделку по сокращению добычи на 1,2 млн баррелей в сутки во втором полугодии, однако уровень выполнения соглашения будет значительно ниже, полагает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен.

Уровень выполнения соглашения странами ОПЕК+ может составить около 60% во втором полугодии, заявил эксперт агентству Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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