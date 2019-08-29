Цены на нефть обвалились после резкого роста: названы причины

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 29 августа, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,06 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,6% – до 55,47 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,3% до 55,57 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Цены на сырье обвалились после резкого скачка накануне на данных министерства энергетики Соединенных Штатах о существенном сокращении запасов.

В частности, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 10 млн баррелей – до минимального уровня с октября 2018 года, сообщает "Интерфакс".

"Снижение запасов нефти в США показывает, что агрессивное сокращение добычи странами ОПЕК+ оказывает влияние на мировой рынок. Однако трейдеры не видят шансов на быстрое завершение торгового спора США и Китая, что негативно сказывается на прогнозах по поводу спроса", – отмечают эксперты.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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