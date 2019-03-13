Цены на нефть неожиданно подскочили: озвучена причина

Цены на нефть подскочили из-за длительного сокращения добычи во главе с ОПЕК, а также влияния санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Как свидетельствуют данные биржи Ice Futures, стоимость барреля майской нефти Brent составляла $67,03 (+ 0,53%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $57,4 (+0,92%). Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $66,67 и $56,87 соответственно.

Стоит отметить, что цены на нефть выросли в 2019 году из-за сокращения поставок ОПЕК. Рынки оказались еще более сжатыми в результате введения США санкций против Ирана и Венесуэлы.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок во вторник, 12 марта, выросли в ходе азиатских торгов. В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до $66,65 за баррель, что на 0,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!