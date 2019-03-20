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Цены на нефть Brent выросли: озвучены причины

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Цена на нефть Brent в среду, 20 марта, в ходе азиатских торгов выросла на фоне данных Американского института нефти, объявившего о сокращении товарных запасов топлива в США.

В частности, стоимость майских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures выросла до 67,80 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,02% – до 59,28 доллара за баррель.

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Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Участников рынка немного обеспокоили сообщения о том, что статус торговых переговоров США и Китая остается под вопросом, сообщает "Интерфакс-Украина".

По предварительной информации, китайская сторона возражает против ряда американских требований. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

"Признаки препятствий в американо-китайских переговорах о торговле, похоже, привели к ухудшению настроений на рынках, доллар пошел вверх после недавней слабости, соответственно, нефть понемногу распродают", – говорится в обзоре аналитиков ANZ.

По оценкам Американского института нефти, коммерческие запасы сырья в США по итогам недели сократились на 2,1 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали повышения на 309 тыс. баррелей.

Цены на нефть Brent выросли: озвучены причины

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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