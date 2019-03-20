Цены на нефть Brent выросли: озвучены причины

Цена на нефть Brent в среду, 20 марта, в ходе азиатских торгов выросла на фоне данных Американского института нефти, объявившего о сокращении товарных запасов топлива в США.

В частности, стоимость майских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures выросла до 67,80 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,02% – до 59,28 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Участников рынка немного обеспокоили сообщения о том, что статус торговых переговоров США и Китая остается под вопросом, сообщает "Интерфакс-Украина".

По предварительной информации, китайская сторона возражает против ряда американских требований. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

"Признаки препятствий в американо-китайских переговорах о торговле, похоже, привели к ухудшению настроений на рынках, доллар пошел вверх после недавней слабости, соответственно, нефть понемногу распродают", – говорится в обзоре аналитиков ANZ.

По оценкам Американского института нефти, коммерческие запасы сырья в США по итогам недели сократились на 2,1 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали повышения на 309 тыс. баррелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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