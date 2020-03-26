Цены на чеснок, имбирь, лимон в Украине взлетели, а эти продукты пропали с прилавков

В украинских магазинах среди покупателей вырос спрос на так называемые "противовирусные" продукты из-за вспышки коронавируса: чеснок, имбирь, лимон, в результате чего цены на них выросли в разы.

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В столичных супермаркетах цены на лимоны очень разнятся: в одном магазине килограмм стоит 65 гривен, в другом – уже 85. Самая высокая цена на лимоны вот в сети Novus – 90 гривен. Пропал с прилавков и имбирь, который также добавляют в чай. А вот онлайн его продают в три раза дороже, чем до карантина, – по 240 гривен. Эти продукты, а также чеснок, который подорожал от 130 до 160 гривен, – лидеры в народном рейтинге так называемых "противовирусных" продуктов, сообщает "5 канал".

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"В Украине собственных запасов чеснока еще к концу февраля было катастрофически мало. Большая часть чеснока, который свой, выращивается в Украине, была распродана. То есть в начале марта Украина была зависима от импортного чеснока. Многие, кто инвестировал в выращивание чеснока, обожглись на нем, потому что не было инфраструктуры, я говорю сейчас о хранилищах", – рассказал исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко.

Эксперты плодоовощного рынка сообщили, что цены полезли вверх на импортные продукты, а чеснок – среди них, потому что более 80% везут из Китая и Ирана. В сетях супермаркетов говорят: в скачке цен виноваты поставщики. Действительно ли это так – выяснит Антимонопольный комитет.

"Мы на сегодняшний момент имеем падение курса гривны, и цена эффективного импорта объективно увеличивается на величину падения гривны. Когда вы внимательно посмотрите, на сколько за последнее время выросли цены практически на весь ассортимент, вы увидите, что это 7-8-10%. Это ровно столько, на сколько подешевела гривна. Наши с вами поставщики торговых сетей достаточно активно подтянули украинские цены к цене эффективного импорта. И это основная причина того, что происходит", – отметил экономист Олег Пендзин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с необоснованным ростом цен на продукты питания в Украине на фоне паники из-за карантина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился в Антимонопольный комитет, чтобы тот проверил поставщиков.

В Украине на фоне карантина из-за коронавируса резко поднялись цены на картофель. Они взлетели до 8-10 грн/кг, что практически вполовину больше, чем было неделю назад.

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