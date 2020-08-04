Цены на арбузы в Украине подскочили в три раза

В Украине за год цены на арбуз подскочили в три раза. Таким образом был побит пятилетний рекорд по стоимости ягоды.

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева, передает "Интерфакс-Украина".

В начале августа оптовые цены на арбузы в Украине колеблются в пределах 4-6 грн/кг. Это максимум для последних 5 лет. Годом ранее эту ягоду можно было приобрести по 1,5-2 грн/кг. По словам Зверевой, высокие цены по сравнению с прошлым сезоном объясняются в первую очередь неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на созревание арбузов.

"Из-за увеличения предложения на рынке цены на "полосатую ягоду" опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", – отметила она.

По словам эксперта, низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов.

"Те фермеры, которые, несмотря на прохладную погоду (минимальные ночные температуры воздуха в мае фиксировались в пределах 4-7 °С), все же решились сеять арбузы в начале мая, или частично потеряли урожай, или получили неравномерные всходы. Соответственно, продукция на рынок сегодня поступает неравномерно", – пояснила Зверева.

Впрочем, подобная тенденция характерна не только для арбузов. Например, в первой половине июля на украинские рынки поступили первые партии дынь, однако сезон начался почти на две недели позже, чем обычно. Причиной тому – неблагоприятные погодные условия. Дождь и град весной нанесли существенный ущерб урожаю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко пожаловался, что на Столичном рынке продают арбузы, в которых зашкаливает содержание нитратов.