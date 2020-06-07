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7 июня • обновлено в 11:20
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"Центрэнерго" имеет 4 млрд грн кредиторской задолженности – Фонд госимущества

1.4т
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Государственная компания "Центрэнерго" по состоянию на начало июня имеет около 4 млрд грн кредиторской задолженности.

Об этом в колонке для "Экономической правды" написал глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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"Мы оцениваем потенциальный убыток компании за 2019 год в 2 млрд гривен против 0,5 млрд прибыли годом ранее. И около 4 млрд гривен кредиторской задолженности", – отметил он.

По словам Сенниченко, предыдущий менеджмент "Центрэнерго" придерживался стратегии "все сказанное может быть использовано против вас" и финансовую отчетность совсем не предоставлял.

"Финрезультаты за 2019 год, которые должны были быть поданы до первого марта, мы так и не получили. Так что компания сейчас – это условный "черный ящик", и предполагаю, что ничего хорошего мы в нем не обнаружим", – добавил глава ФГИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб заявила, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус игнорирует требования депутатов комитета по проведению аудита "Центрэнерго", которая несет миллиардные убытки из-за коррупции.

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Место
Украина
Теги
Фонд государственного имущества Украины "Центрэнерго"
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