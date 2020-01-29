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30 января • обновлено в 01:00
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Тройной удар: Канада после США и ЕС ввела санкции против России

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Канада в среду, 29 января, наложила санкции на граждан России за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны. В "черный список" внесли 6 лиц, которые фигурируют и в заявлениях США и Европейского Союза.

"Постановлением о специальных экономических мерах замораживаются активы и вводится запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц или оказывать им финансовые и связанные услуги", – сказано в документе, которым ввели санкции.

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Канада после США и ЕС ввела санкции против России

Канада после США и ЕС ввела санкции против России

"Поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной. Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и незаконных выборов, проведенных там осенью прошлого года, и что Канада и международное сообщество готовы взимать плату за игнорирование международного права и основанного на правилах международного порядка", — добавили в пресс-релизе.

Кто попал в санкционный список

Так называемый "председатель избирательного комитета Севастополя" Сергей Даниленко, его "заместитель" Лидия Басова и "секретарь избирательной комиссии" Екатерина Пыркова, а также "член Совета Федерации РФ от Севастополя" Екатерина Алтабаева, "председатель городского законодательного собрания" Владимир Немцев и "в.и.о. губернатора" Михаил Развожаев.

Отметим, ранее свои решения опубликовали соответствующие органы США и ЕС. В Европе под санкции попал также "премьер" Крыма Юрий Гоцанюк. В США пошли еще дальше, наказав также компанию Grand Service Express, организовавшую движение поездов в Крым.

При этом в американском Министерстве финансов отметили: США, Канада и ЕС ввели санкции в тесной координации меду собой, чтобы показать поддержку украинскому Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Конгрессе США одобрили законопроект, предусматривающий введение "адских" санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Канада
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Офигет,какой удар
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