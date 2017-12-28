В Украине арестовали крупный медиахолдинг Курченко

Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом говорится в решении суда, зарегистрированном в Едином реестре.

В частности, по ходатайству Генпрокуратуры, были арестованы корпоративные права и имущество, принадлежащее "Украинскому медиа-холдингу", конечным бенефициаром которого является Курченко, а также аффилированные с ним компании.

Указанные активы связаны с расследованием преступлений, совершенных беглым экс-президентом Виктором Януковичем, и присвоением имущества путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах.

Также сторона обвинения указывала на то, что факт погашения $160 млн кредита, предоставленного "Укрэксимбанком" одной из компаний холдинга, является ничем иным как фактом легализации незаконно полученных средств.

Одновременно с этим следствие акцентировало внимание на риске потери соответствующих активов и на том, что в случае доказанности их незаконного происхождения, они подлежат процедуре спецконфискации.

Как сообщал "Обозреватель", ранее суд конфисковали нефтепродукты Курченко на 800 млн.