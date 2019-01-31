Похищено сырье и комплектующие. История типичная, поделюсь.

Перемещение грузов по Украине становится все более рискованным. Чтобы спать спокойно, не забывайте страховать риски. Поверьте, оно того стоит! Вот недавний пример от "Текстиль-Контакта".

С 2 января наша черниговская швейная фабрика "ТК-Стиль" планировала приступить к новому заказу - пошив униформы для Парижского Аэропорта. Мы должны были отшить 3000 единиц одежды. Униформа для сотрудников - мужские и женские плащи, плюс жилетки. Сырьем и комплектующими нас обеспечивала компания POLARIS. Они же и занимались доставкой и в декабре через киевского экспедитора (ФОП Шулятицкая А.А.) заказали авто, затаможили на три фабрики сырья на 106727 евро (в наш адрес там было на 42000 евро) и отправили "сборную" фуру IVEKO (номер АЕ3231ХК) в Украину. После пересечения границы с Украиной связь с водителем пропала, как и товар.

Экспедитор рассказал заказчику, что через сервер Lardi-trans.com они заказали перевозку человеку, представившемуся, как представитель ООО "МАНГУП-АВТО", которые якобы работают через перевозчика PE ALMIZ. Но когда груз пропал, экспедитор выяснил, что те не имеют взаимоотношений с "Мангуп-Авто" и водителем Яворьским Тарасом Васильевичем и никаких машин для перевозки грузов POLARIS не отправляли. В итоге владелец груза POLARIS потерпел убытки на 106 тыс. евро, а у нас остались незагруженными мощности и пришлось срочно искать, как задействовать сотрудников.

По факту хищения возбуждено уголовное производство. Но радует во всей этой истории только то, что груз был владельцем застрахован. Директор представительства POLARIS Tomasz Mych озвучил, что просил бы всех, кому уже предлагали или вдруг предложат украденную ткань, обращаться к нему по тел. 067-5755656. Пропали пальтовые и плащевые ткани, подкладка и много разных комплектующих. Если удастся ему помочь, он будет очень благодарен! И я – основатель "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский – тоже!

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Что в итоге хотел сказать всем, кто еще не столкнулся с проблемой грабежей или мошенничества при перевозках. Как опытный украинский бизнесмен уверен: без транспортной логистики производственный бизнес невозможен. Но риски мы минимизируем обязательным страхованием всех перевозок. Работаем только с проверенными перевозчиками, у которых застраховано все в обязательном порядке и стоит это совсем немного. И даже неавтомобильные отправки через НП и др. операторов обязательно страхуем за свой счет под 0,5%.

Не экономьте на страховке, мой совет!

На фото пример одной из ТТН по пропавшему грузу и скрин по водителю. Вдруг кому ещё предложит свои услуги...

ПС. Эх, а так хотелось прилететь в Париж и на сотрудниках Аэропорта Шарль-де-Голль посмотреть, как смотрится пошитая нами одежда!))

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